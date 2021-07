V Celju kritično in z več pripombami na predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike

Celje, 14. julija - Kmetijsko ministrstvo je danes v Celju izvedlo prvega v nizu javnih posvetov s predstavitvijo predloga strateškega načrta nove skupne kmetijske politike. V razpravi so udeleženci podali precej kritik in pripomb, med drugim so nasprotovali prenosu dela sredstev s prvega na drugi steber in opozorili na težave pri prenosu kmetij na mlade kmete.