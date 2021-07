Evropska sredstva za izboljšanje vodooskrbe na območju Brkinov

Ljubljana, 14. julija - Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik bo zgrajen s pomočjo evropskih sredstev. Za 23 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale občine Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Divača, bo Kohezijski sklad prispeval 10,5 milijona evrov, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.