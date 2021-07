Ob prehodu fronte v Istri brez večjih intervencij

Koper/Piran, 14. julija - Prehod hladne fronte minulo noč je slovenski Istri prinesel nekaj padavin, vendar gasilci kljub temu niso imeli hujšega dela. Tako so opravili štiri intervencije, in sicer so dvakrat posredovali zaradi prometnih nesreč, dvakrat pa zaradi podrtih dreves, točneje v Kopru in Piranu, so za STA pojasnili na Gasilski brigadi Koper.