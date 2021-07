Newyorške borze trgovalni dan končale v rdečem

New York, 13. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so negotovi zaradi vladnih podatkov, ki so zasenčili napovedi o rasti prihodkov večjih bank in pokazali, da je inflacija v juniju zaradi posledic epidemije covida-19 še naraščala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.