Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 7.)

Ljubljana, 13. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavi zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, da izjave premierja Janeza Janše na dogodku v organizaciji iranske diaspore niso bile podane v imenu EU. Poročale so še o tem, da slovenska kriminalistična policija preiskuje grožnje, ki so jih bili v preteklem tednu deležni poslanci DZ.