Primorske novice o posledicah referenduma o noveli zakona o vodah (14. 7.)

Koper, 13. julija - Vesna Humar v komentarju Zrak, voda, svoboda piše o tem, da so rezultati glasovanja na referendumu o vodah sprožili številna vprašanja. Med drugim avtorica razmišlja o tem, kaj plebiscitarni izid pomeni za vlado Janeza Janše in ali moč, ki so jo pokazale civilnodružbene organizacije, pomeni začetek novega obdobja v slovenskem javnem življenju.