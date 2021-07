V Braziliji najmanj novih okužb z novim koronavirusa od januarja

Rio de Janeiro, 13. julija - V Braziliji so potrdili najmanj novih dnevnih okužb z novim koronavirusom v več kot pol leta. Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje so v zadnjih 24 urah potrdili 17.031 novih okužb. Najmanj so jih doslej v začetku januarja in sicer 15.827, poroča nemška tiskovna agencija dpa.