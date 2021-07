Na Bledu junija letos skoraj enkrat več nočitev kot junija lani

Bled, 14. julija - Na Bledu so zadovoljni z junijskim turističnim obiskom. Zabeležili so skoraj 41.000 nočitev, kar je skoraj enkrat več kot junija lani, vendar precej manj kot junija 2019. Največ nočitev so ustvarili slovenski gostje, posebno povečanje pa beležijo pri gostih iz Poljske. Obetavni so tudi prvi podatki in napovedi za julij.