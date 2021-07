Vreme: Ponoči možnost neviht

Ljubljana, 13. julija - Zvečer bo zahodno Slovenijo dosegla vremenska fronta z nevihtami, ki se bodo ponoči razširile nad večji del države. Možna bodo krajevna neurja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri dopoldne bodo padavine ponehale tudi na vzhodu, začelo se bo jasniti. Čez dan bo dokaj sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija.

Opozorilo: Zvečer in ponoči so ob prehodu hladne fronte možna krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra.

Obeti: V četrtek in petek bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v petek.

Vremenska slika: Hladna fronta se pomika prek severne Italije in bo ponoči prešla tudi naše kraje. Pred njo doteka z južnimi vetrovi k nam zelo topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Oblačnost bo od zahoda naraščala. Ponoči bodo nevihte zajele večino sosednjih pokrajin. Jutri bo ob severnem Jadranu povečini sončno, drugod spremenljivo oblačno z nekaj plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter, vročina bo popustila.