Safe.si: Samopodoba najstnikov ogrožena zaradi družbenih omrežij

Ljubljana, 13. julija - V času epidemije covida-19 so mladi veliko časa preživeli v spletnem okolju, kjer so se srečevali z objavami vrstnikov, vplivnežev in neznancev z idealiziranimi podobami svojega življenja. Spremljanje takšnih objav ima lahko negativen vpliv na odraščajoče najstnike in njihovo samopodobo, opozarjajo v Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si.