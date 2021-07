Banka Goldman Sachs s četrtletnimi rezultati presegla pričakovanja

New York, 13. julija - Ameriška banka Goldman Sachs je v drugem četrtletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani krepko povečala dobiček in prihodke, najbolj po zaslugi razcveta trga uvodnih javnih ponudb delnic (IPO). Podjetja, ki so prvič uvrstila delnice na borzo, so letos zbrala že rekordnih 135 milijard dolarjev.