V podjetju na območju Viča odkrili sumljivo pošiljko s prahom

Ljubljana, 13. julija - Pri pregledu pošte v podjetju na Viču so danes zjutraj pri pregledu pošte odkrili sumljivo pošiljko, iz katere se je vsula neznana prašnata snov. Analizirali so jo uslužbenci Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo veterinarske fakultete, ki so ugotovili, da snov ni nevarna. Potrebe po karanteni treh tako oseb ni več, so sporočili s policije.