Slovenci so se na Japonskem izognili karanteni, Hrvat ne

Tokio, 13. julija - Slovenskim olimpijcem v kajaku in kanuju, ki se že več kot teden pripravlja na Japonskem, vsaj zaenkrat ne bo treba v samoosamitev, čeprav je bil na njihovem letalu okužen potnik. To pa ne velja za tri druge športnike, ki so v Tokio prišli z istim letalom. Hrvaški kanuist Matija Marinić je namreč danes dobil obvestilo, da mora v karanteno.