Večji del opozicije proti imenovanju Andrijaniča za ministra

Ljubljana, 13. julija - Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so proti imenovanju Marka Borisa Andrijaniča za ministra za digitalno preobrazbo. Čeprav nekatere pritrjujejo pomenu digitalizacije, pa se jim zdi za to potezo politično povsem neprimeren trenutek in preusmerjanje pozornosti. Izpostavljajo poraz vlade na referendumu o noveli zakona o vodah in bližajoče se volitve.