Zastoj dolg tri kilometre je nastal na cesti Koper-Dragonja pri Padni pred delovno zaporo v vsako smer, ravno tako tudi na cesti Lucija-Izola. Zastoj je tudi na primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljani.

Na ljubljanski obvoznici so zastoji na razcepu Kozarje iz Primorske proti Dolenjski, na razcepu Zadobrova proti Štajerski ter na severni ljubljanski obvoznici pred delovno zaporo.

Čakalna doba je na Sečovljah, Starodu, Jelšanah, Obrežju in Gruškovju. Na mejnem prehodu Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba do ene ure, za tovorna pa dve uri in pol. Na mejnem prehodu Obrežje je čakalna doba za voznike tovornih vozil pri vstopu v državo več kot dve uri, na mejnem prehodu Starod pa do 30 minut. Za izstop iz države čakajo vozniki osebnih vozil na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane in Sečovlje do 30 minut, na mejnem prehodu Obrežje pa do ene ure.

Na cesti Domžale-AC priključek Domžale, na avtocestnem nadvozu, promet poteka izmenično enosmerno. V času konic so možni zastoji na izvozih Domžale.

Regionalna cesta Lipnica-Gobovce bo zaprta predvidoma do 14. avgusta.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Zaradi prenove Tržaške ceste bo od 14. do predvidoma 25. julija 2021 za ves promet zaprto križišče Tbilisijske ulice in Tržaške ceste.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si