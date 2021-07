Predsednik DZ pozval vlado k vzpostavitvi socialnega dialoga

Ljubljana, 13. julija - Predsednik DZ Igor Zorčič je danes sprejel predsednike reprezentativnih sindikalnih central, članic Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ki so ga opozorili na to, da ESS ne deluje. "S tega mesta gre moj poziv ministru Janezu Ciglerju Kralju in vladi, naj vzpostavi socialni dialog," je poudaril Zorčič.