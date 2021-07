Zaradi del bo v Ljubljani zaprto križišče Tbilisijske ulice in Tržaške ceste

Ljubljana, 13. julija - Zaradi prenove bo od srede do predvidoma 25. julija za ves promet zaprto križišče Tbilisijske ulice in Tržaške ceste, so sporočili iz ljubljanske občine, kjer udeležence prometa prosijo za razumevanje. Vrednost prenove Tržaške ceste, v okviru katere bodo med drugim uredili tudi nove površine za pešce in kolesarje, je 3,5 milijonov evrov brez DDV.