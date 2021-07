DZ soglasno podprl vmesno poročilo preiskovalne komisije o nabavah v šempetrski bolnišnici

Ljubljana, 13. julija - Poslanci so s 55 glasovi soglasno podprli vmesno poročilo parlamentarne preiskovalne komisije, ki se nanaša na odgovornost nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. Podprli so tudi predlagani sklep za reševanje področja.