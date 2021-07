V Sežani koncertni cikel glasbeno-pripovedovalskih dogodkov

Sežana, 13. julija - V Kosovelovem domu v Sežani so v ponedeljek izvedli prvega od petih koncertov iz cikla glasbeno-pripovedovalskih dogodkov Glasba z okusom in zgodbo. Odprl ga je koncert za otroke Varuška za medvede Špele Frlic in Zvezdane Novaković, še štirje dogodki za odraslo publiko pa se bodo zvrstili do konca septembra.