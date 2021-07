Dirkača formule 1 Norrisa oropali po koncu finala na Wembleyju

London, 13. julija - Dogajanje pred in na stadionu Wembley ob finalu evropskega nogometnega prvenstva med Italijo in Anglijo je v Veliki Britaniji poskrbelo za številne ostre odzive, danes pa so razkrili še en primer nasilnega vedenja. Dirkaču formule 1 Landu Norrisu so po finalu v ropu ukradli dragoceno ročno uro.