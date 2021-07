V LMŠ, SD in NeP za oprostitev plačevanja dohodnine od prispevkov iz šolskih skladov socialno ogroženim

Ljubljana, 13. julija - Poslanci LMŠ, SD in skupina nepovezanih poslancev (NeP) so vložili predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim bi socialno ogrožene družine oprostili plačevanja dohodnine za izplačila iz šolskih skladov. Predlog predvideva tudi možnost namenitve odstotka od dohodnine šolskemu skladu.