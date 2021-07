Na brniškem letališču se nadaljuje okrevanje potniškega prometa

Brnik, 13. julija - Število potnikov na brniškem letališču se ob izboljšanju epidemioloških razmer povečuje. Junija so jih našteli skoraj še enkrat več kot maja, so sporočili iz družbe Fraport Slovenija. Kot so dodali, se ob ugodnih razmerah povečuje tudi mreža potovanj, potnike pa pozivajo, naj bodo na pot pripravljeni in seznanjeni s potrebnimi dokumenti.