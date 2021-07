Novogoriška fakulteta za uporabne družbene študije prijazna do študentov invalidov

Nova Gorica, 13. julija - Na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) Nova Gorica so ob sodelovanju Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorca in Mestne občine Nova Gorica zaključili projekt dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe, predvsem za slepe in slabovidne. To je prvi javni zavod, ki bo popolnoma prilagojen potrebam študentov invalidov.