V kočevskem Melaminu poslujejo skoraj kot pred epidemijo

Kočevje, 17. julija - V kočevskem podjetju Melamin, ki letno ustvari okoli 50 milijonov prihodkov in zaposluje okoli 200 delavcev, so v času epidemije zaznavali precejšnje težave z dobavo surovin in njihovo podražitvijo. Zdaj se stanje naročil postopoma normalizira, tako da količinsko poslujejo skorajda kot pred epidemijo, pravi finančni direktor Borut Hočevar.