Ptuj, 13. julija - V okolici Ptuja sta se v ponedeljek zvečer sprla dva moška, pri čemer je prišlo tudi do fizičnega napada. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je bil 68-letni moški huje poškodovan in so ga odpeljali v bolnišnico, 32-letniku pa so odvzeli prostost in zanj odredili pridržanje.