Rashford: Nikoli se ne bom opravičil za to, kar sem

London, 13. julija - Angleški nogometni reprezentant Marcus Rashford je v zapisu na družbenih omrežjih odgovoril na številne rasistične napade nanj in na soigralca Jadona Sancha in Bukaya Sakaja po porazu Anglije v finalu evropskega prvenstva. Napadi na temnopolte člane reprezentance so tudi sicer sprožili ogorčene odzive številnih vidnih osebnosti.