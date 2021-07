Policisti po ropu na Senovem iščejo mlajšega moškega

Senovo, 13. julija - Policisti so v petek zvečer obravnavali rop na Titovi cesti na Senovem. Po prvih zbranih obvestilih je mlajši moški v bližini gostinskega lokala pristopil do oškodovanca in zahteval, da mu izroči denar, pri čemer mu je grozil s predmetom, podobnim pištoli. Ukradel mu je okoli 400 evrov in pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.