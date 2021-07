Liga NHL se v sezoni 2021/22 vrača v običajne okvire

New York, 13. julija - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL načrtuje, da bo sezono 2021/22 izvedlo v običajni obliki brez koronskih omejitev. Na sestanku komisarja lige z direktorji ekip so obravnavali aktualne teme, tudi morebiten nastop igralcev iz NHL na OI, in nakazali, da bo naslednja sezona spet potekala po običajnem urniku z 82 tekmami rednega dela.