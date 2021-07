Grožnje poslancem v obravnavo prevzeli kriminalisti

Ljubljana, 13. julija - Z ljubljanske policijske uprave, kjer so v tem in preteklem tednu obravnavali več ponižujočih ravnanj in groženj, ki so jih bili deležni poslanci DZ, so sporočili, da je primere v obravnavo prevzela kriminalistična policija. Policisti pa so okrepili tudi varovanje okolice DZ in njihovih zaposlenih.