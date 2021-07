Vreme: V torek bo sončno in vroče, krepil se bo južni veter, ponoči pa nas bo prešla hladna fronta z nevihtami

Ljubljana, 13. julija - V torek bo sončno in vroče. Popoldne se bo krepil južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo, vročina bo popustila, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.