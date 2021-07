V podjetju na območju Viča odkrili sumljivo pošiljko s prahom

Ljubljana, 13. julija - Pri pregledu pošte v enem od podjetij na območju Viča so danes zjutraj pri pregledu pošte odkrili sumljivo pošiljko, iz katere se je vsula neznana prašnata snov. Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci. Oseba, ki je bila izpostavljena morebitni nevarnosti pri odpiranju pisemske pošiljke, ostaja do zaključka analize v karanteni.