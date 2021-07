Cene nafte navzgor

Singapur, 13. julija - Cene nafte so se danes rahlo dvignile in so nekoliko pod večletnimi najvišjimi vrednostmi, ki so jih dosegle v začetku julija. Na trg še naprej vplivajo nesoglasja med članicami Opeca glede nadaljnje proizvodnje nafte, hkrati so trgovci zaskrbljeni zaradi hitrega širjenja delta različice koronavirusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.