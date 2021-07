FDA izdala novo opozorilo o neželenih učinkih cepiva Johnson & Johnson

Washington, 13. julija - Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v ponedeljek izdala novo opozorilo o neželenih učinkih cepiva Johnson & Johnson, in sicer o povečanem tveganju za razvoj redke nevrološke motnje v šestih tednih po cepljenju. Možnost za pojav Guillain-Barrejevega sindroma (GBS) po cepljenju so sicer "zelo majhne", je sporočila FDA.