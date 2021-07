Ljubljana, 13. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Na ljubljanski južni obvoznici pa so med počivališčem Barje in priključkom Vič proti Kozarjam odstranili prometno nesrečo, ostal je krajši zastoj.