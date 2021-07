MZZ na pogovoru z iranskim veleposlanikom poudarilo, da Slovenija zagovarja človekove pravice

Ljubljana, 12. julija - Zunanje ministrstvo je danes na pogovor poklicalo iranskega veleposlanika v Sloveniji. Pojasnili so mu, da Slovenija vselej zagovarja človekove pravice in temeljne svoboščine. Na pogovor so ga poklicali, potem ko je iransko zunanje ministrstvo zaradi izjav premierja Janeza Janše glede Irana na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Teheranu.