Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 7.)

Ljubljana, 12. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odzivu premiera Janeza Janše na zavrnitev novele zakona o vodah na nedeljskem referendumu. Povzele so tudi poročanje Slovenske tiskovne agencije o rasti slovenske industrijske proizvodnje v zadnjem letu in o naraščanju števila okuženih z novim koronavirusom med dijaki, ki so se vrnili iz Španije.