Koritnik odboru Evropskega parlamenta za notranji trg predstavil prednostne naloge predsedovanja

Bruselj, 12. julija - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je odboru Evropskega parlamenta za notranji trg in varstvo potrošnikov predstavil predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU na področjih umetne inteligence in digitalnih storitev. V nastopu je poudaril pomen pospešitve razvoja digitalne družbe v EU, so sporočili iz ministrstva.