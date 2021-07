V javni razpravi resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva

Ljubljana, 12. julija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-2030, ki določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. Javna razprava bo odprta 60 dni, so sporočili z ministrstva.