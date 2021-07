Slovenski novinarji o EP: Zmaga Italije zaslužena, dodatna širitev EP nima smisla (tema)

odzive zbral Gorazd Jukovič

Ljubljana, 12. julija - Slovenski športni novinarji ocenjujejo zmago Italije na euru za zasluženo. Glede smotrnosti vseevropskega formata tekmovanja, ki predstavlja velik organizacijski zalogaj za prireditelje in logistični izziv za navijače, so deljenega mnenja. Zadržani pa so do nove širitve prvenstva na še več udeleženk. O sodnikih tokrat skoraj ni besede.