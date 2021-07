DZ o podnebni strategiji in o nedopustnosti referendumov na dva zakona

Ljubljana, 13. julija - Državni zbor bo danes razpravljal o predlogu resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Dokument Slovenijo zavezuje k podnebni nevtralnosti do sredine stoletja. Poslanci pa bodo odločali tudi o nedopustnosti referendumov o interventnem zakonu za pomoč turizmu in zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva.