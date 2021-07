Čakalne dobe so na Dragonji, Starodu, Jelšanah, Novokračinah, Petrini, Vinici, Obrežju in Gruškovju. Pri vstopu v državo na mejnem prehodu Jelšane čakajo vozniki osebnih vozil eno uro, na mejnem prehodu Gruškovje 30 minut, vozniki tovornih vozil pa dve uri. Na mejnih prehodih Dragonja in Novokračine čakajo vozniki osebnih vozil za izstop iz države do ene ure, na mejnem prehodu Jelšane eno do dve uri in na mejnem prehodu Petrina do 30 minut.

Zaradi snemanja bodo v Ljubljani, na Štajerski cesti med Kranjčevo in Božičevo ulico, občasne 15 minutne popolne zapore do 2. ure zjutraj.

Zaprta regionalna cesta Lipnica-Gobovce predvidoma do 14. 8. 2021.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprt je izvoz na krožišče Tomačevo iz smeri Zadobrove.

