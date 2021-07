Kmalu nared tudi druga cev plinovoda Severni tok 2

Sankt Peterburg, 12. julija - Potem ko so se dela na prvi cevi dvocevnega plinovoda Severni tok 2 končala junija, bo kmalu končana tudi druga cev, so danes sporočili z nemškega gospodarskega ministrstva. Dela na drugi cevi plinovoda, ki poteka pod Baltskim morjem od ruske do nemške obale, naj bi bila v celoti končana v avgustu.