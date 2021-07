Vreme: Večinoma sončno

Jutri bo deloma sončno in vroče, ob morju se bo krepil jugo, drugod južni do jugozahodni veter. Zvečer bo zahodno Slovenijo od zahoda dosegla vremenska fronta z nevihtami. Te se bodo v noči na sredo razširile nad večji del države, vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 28 do 35 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, začelo se bo jasniti. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Vročina bo popustila. V četrtek kaže na deloma sončno vreme, zlasti v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska slika: Območje enakomernega zračnega tlaka nad Evropo slabi. Prek zahodne Evrope se z višinskim valom hladnega zraka Alpam bliža vremenska fronta. Nad našimi kraji se ob višinskih zahodnih vetrovih zadržuje topel in prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo sončno, v Alpah bo možna kakšna ploha. Jutri se bo v krajih zahodno od nas pooblačilo. Popoldne bodo tam pričele nastajati nevihte. Drugod bo še dokaj sončno. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo.