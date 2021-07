Slovenija v fokusu Festivala evropskega filma na Paliću

Subotica, 12. julija - Na 28. Festivalu evropskega filma na Paliću, ki bo potekal med 17. in 23. julijem na Paliću in v Subotici, bo v fokusu Slovenija. Prikazali bodo 12 filmskih del, od tega štiri celovečerce, tri kratke filme, dva daljša dokumentarca in tri krajše dokumentarne filme. Častno nagrado Aleksandar Lifka bo prejela slovenska igralka Milena Zupančič.