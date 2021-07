V mednarodni operaciji s sodelovanjem Slovenije razbili skupino tihotapcev ljudi

Madrid, 12. julija - Španska policija je v tesnem sodelovanju z albanskimi kolegi in med drugim v sodelovanju s Slovenijo razbila kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem ljudi in ponarejanjem dokumentov. Združba naj bi pomagala pri nezakonitem vstopu v Veliko Britanijo in ZDA več kot 400 Albancem, so danes sporočili iz Europola.