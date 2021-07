Enotna podpora noveli zakona o zadrugah

Ljubljana, 13. julija - DZ je danes prepričljivo, z 89 glasovi za in brez glasu proti, potrdil novelo zakona o zadrugah. Ta prinaša manjše spremembe, tudi uvedbo inštituta zadrug s posebnim pomenom. Vse stranke so spremembe v ponedeljkovi drugi obravnavi novele v okviru skrajšanega postopka pozdravile, večinoma pa so pozvale k nadaljnjemu razvoju področja zadružništva.