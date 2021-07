Število okuženih dijakov narašča, o dopustnikih z odrejeno karanteno obvestili hrvaške organe

Ljubljana, 12. julija - Število okuženih z novim koronavirusom med dijaki z Gorenjske in Dolenjske, ki so se ločeno vrnili iz Španije, in z njimi povezanih sekundarnih okužb narašča. Skupno so do vključno nedelje potrdili 134 okužb med udeleženci izletov. NIJZ je glede dijakov, ki so odšli naprej na oddih na Hrvaško, obvestil hrvaške organe, je povedala Eva Grilc z NIJZ.