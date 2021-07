Sociolog Vogrinc: Z odzivom na referendum ljudje nakazali, kaj je za družbo politično pomembno

Ljubljana, 12. julija - Rezultati nedeljskega referenduma, na katerem so volivci prepričljivo zavrnili novelo zakona o vodah, so rezultat velikega angažmaja civilne družbe in samih državljanov. "Z odzivom na referendumu so ljudje vzeli v roke odločanje o tem, kaj je za družbo politično pomembno," je za STA pokomentiral sociolog Jože Vogrinc.