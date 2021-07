V Novem mestu podpisali pogodbo za gradnjo rečne brvi in kolesarske poti v Irči vasi

Novo mesto, 12. julija - Mestna občina Novo mesto in podjetje CGP sta danes podpisala pogodbo za gradnjo brvi prek Krke in poti za pešce ter kolesarje v Irči vasi. Naložba bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 2,11 milijona evrov. Evropski kohezijski sklad in država bosta zanjo prispevala nekaj manj kot 880.000 evrov. Dela nameravajo končati v 14 mesecih.