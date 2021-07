Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru je prišlo do zastoja, zaradi česar se potovalni čas podaljša za 10 minut.

Na mejnem prehodu Jelšane je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba do ene ure, ob izstopu iz države pa eno do dve uri.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba do pol ure, ob izstopu iz države pa do eno uro. Za tovorna vozila ob vstopu v državo je potrebno čakati dve uri in pol.

Na mejnem prehodu Novokračine je čakalna doba za osebna vozila ob izstopu iz države do ene ure.

Na mejnem prehodu Starod je čakalna doba za osebna vozila ob izstopu iz države do ene ure.

Na mejnem prehodu Obrežje je čakalna doba za osebna vozila ob izstopu iz države do pol ure. Za tovorna vozila ob vstopu v državo je čakalna doba več kot dve uri.

Zaradi snemanja bodo v Ljubljani, na Štajerski cesti med Kranjčevo in Božičevo ulico, občasne petnajstminutne popolne zapore do 2. ure zjutraj.

Zaprta regionalna cesta Lipnica-Gobovce predvidoma do 14. 8. 2021.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprt je izvoz na krožišče Tomačevo iz smeri Zadobrove.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si